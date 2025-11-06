Форма поиска по сайту

06 ноября, 09:00

"Новости дня": почти 500 москвичей переедут в новый дом на Варшавском шоссе

Почти 500 жителей Нагатино-Садовников переедут по программе реновации из старых пятиэтажек в современный дом на Варшавском шоссе. Новостройка находится поблизости от прежнего жилья, поэтому участникам программы не придется менять место учебы детей, переводиться в другую поликлинику или отказываться от посещения привычных магазинов.

Жители получили равнозначные квартиры, но с улучшенной отделкой. В доме установили просторные лифты, а на 1-м этаже есть места для хранения колясок и велосипедов. Чтобы переезд прошел максимально комфортно, новоселам помогают с оформлением документов, а также бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

