"Новости дня": на занятиях "Московского долголетия" можно научиться уходу за волосами

В рамках проекта "Московское долголетие" для участниц проводятся специальные занятия по парикмахерскому искусству. Женщины учатся подбирать подходящие прически, осваивают технику стрижки и укладки, а также методы сохранения здорового вида волос.

Многие участницы применяют полученные знания в домашних условиях, выполняя стрижки членам семьи и создавая различные прически. Педагоги знакомят женщин с народными рецептами ухода, включая ромашковые отвары и солевые растворы для укрепления волос.

Подробнее – в программе "Новости дня".