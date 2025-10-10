Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 12:05

Общество

"Новости дня": на занятиях "Московского долголетия" можно научиться уходу за волосами

"Новости дня": на занятиях "Московского долголетия" можно научиться уходу за волосами

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 октября

Собянин: более 400 тыс услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 10 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 62% 10 октября

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для улучшения самочувствия

Психологи рассказали, как не чувствовать себя утром разбитым

Студентов-медиков обяжут отрабатывать обучение в России

Зумеры стали делать пранки с помощью ИИ, чтобы разыграть родителей

В роддоме Тюмени стали включать музыку будущим мамам

В рамках проекта "Московское долголетие" для участниц проводятся специальные занятия по парикмахерскому искусству. Женщины учатся подбирать подходящие прически, осваивают технику стрижки и укладки, а также методы сохранения здорового вида волос.

Многие участницы применяют полученные знания в домашних условиях, выполняя стрижки членам семьи и создавая различные прически. Педагоги знакомят женщин с народными рецептами ухода, включая ромашковые отвары и солевые растворы для укрепления волос.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика