"Новости дня": в РФ начался набор добровольцев для исследования вакцины от аллергии

В России начался набор добровольцев для исследования инновационной отечественной вакцины от аллергии. Она подойдет тем, кто страдает от реакции на березу и перекрестных аллергий.

Для таких пациентов Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства совместно с Венским медицинским университетом разработали вакцину "Аллергарда". Сейчас начинается третий этап исследований. По словам разработчиков, препарат способен не только купировать симптомы, но и снизить длительность их проявления.

Подробнее – в программе "Новости дня".