"Новости дня": фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве

Фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве. Его организовал Центр адаптивной физкультуры и спорта "Школа героев" при поддержке департамента спорта Москвы. Для участников подготовили две крупные локации – спортивную и творческую.

На спортивной можно было попрыгать на батутах, подняться на скалодром, попробовать силы в баскетболе, мини-футболе, воздушной гимнастике и даже в паркуре. На творческой площадке дети участвовали в специальном сенсорном мастер-классе, рисовали с настоящими художниками и создавали картины на песке.

Подробнее – в программе "Новости дня".