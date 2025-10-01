Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 18:05

Спорт

"Новости дня": фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве

"Новости дня": фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве

Российская фигуристка установила неофициальный мировой рекорд

В Москве завершился летний сезон городского проекта "Мой спортивный район"

Москвичам рассказали о формате крупнейших баскетбольных турниров в новом сезоне

Первый в стране Центр Российской федерации баскетбола появится в Москве

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

Более 3 000 человек приняли участие в "Добром забеге" в Москве

Москвичам рассказали о программе V Международного фестиваля "Кубок Конфуция"

Александр Овечкин пропустит еще один предсезонный матч в НХЛ

Фестиваль "Герои спорта" прошел в Москве. Его организовал Центр адаптивной физкультуры и спорта "Школа героев" при поддержке департамента спорта Москвы. Для участников подготовили две крупные локации – спортивную и творческую.

На спортивной можно было попрыгать на батутах, подняться на скалодром, попробовать силы в баскетболе, мини-футболе, воздушной гимнастике и даже в паркуре. На творческой площадке дети участвовали в специальном сенсорном мастер-классе, рисовали с настоящими художниками и создавали картины на песке.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортфестивалигородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика