Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

16 сентября, 18:05

Город

"Новости дня": в парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом

Москвичи выстроились в очередь к посольству Японии, чтобы получить визу

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 32% 17 сентября

Собянин: основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 17 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 сентября

"Утро": 21 градус ожидается в Москве днем 17 сентября

Туристы смогут отправиться в речные круизы из Москвы до начала ноября

День спортивного ориентирования пройдет на стадионе "Авангард" в Москве 20 сентября

246 детей родились в Москве 16 сентября

В парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом. Специалисты приступили к их консервации на зимний период. Этим летом в столице работали 14 бассейнов.

Одной из самых популярных у москвичей стала зона купания в парке "Ходынское поле". Всего с начала лета бассейны посетили почти 200 тысяч человек. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, для отдыха создавались комфортные условия.

Подробнее – в программе "Новости дня".

