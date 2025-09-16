"Новости дня": в парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом

В парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом. Специалисты приступили к их консервации на зимний период. Этим летом в столице работали 14 бассейнов.

Одной из самых популярных у москвичей стала зона купания в парке "Ходынское поле". Всего с начала лета бассейны посетили почти 200 тысяч человек. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, для отдыха создавались комфортные условия.

Подробнее – в программе "Новости дня".