16 сентября, 18:05Город
"Новости дня": в парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом
В парках Москвы завершился сезон бассейнов под открытым небом. Специалисты приступили к их консервации на зимний период. Этим летом в столице работали 14 бассейнов.
Одной из самых популярных у москвичей стала зона купания в парке "Ходынское поле". Всего с начала лета бассейны посетили почти 200 тысяч человек. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, для отдыха создавались комфортные условия.
Подробнее – в программе "Новости дня".