"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

Жители пяти старых домов района Западное Дегунино приступили к осмотру квартир по программе реновации. Новое жилье полностью готово для заселения: выполнен ремонт с улучшенной отделкой, установлена сантехника, а площадь стала больше, чем в прежних квартирах.

В жилом комплексе на Базовской улице рядом есть детские сады и школы, поликлиника, магазины и парк "Ангарские пруды". Дом на Базовской стал шестым зданием района, переданным под заселение по реновации. Всего здесь новое жилье получат около 9 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".