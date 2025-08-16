Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 07:45

Город

"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

"Новости дня": жители Западного Дегунина начали осмотр квартир по реновации

"Новости дня": новая набережная открылась в Покровском-Стрешневе

"20 минут": "Матчасть. Экономика города"

"Сити": Большая Дмитровка

"Сити. Едим": гастрокластер в районе Белорусского вокзала

"Кармен" показали в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Гостей фестиваля "Москва 2030" ждут симфонический концерт и гонки дронов

Поклонники в Москве вспомнили Виктора Цоя

На Тверской улице Москвы временно ограничили движение

Разработки производителей беспилотных систем представлены на выставке в "Сколково"

Жители пяти старых домов района Западное Дегунино приступили к осмотру квартир по программе реновации. Новое жилье полностью готово для заселения: выполнен ремонт с улучшенной отделкой, установлена сантехника, а площадь стала больше, чем в прежних квартирах.

В жилом комплексе на Базовской улице рядом есть детские сады и школы, поликлиника, магазины и парк "Ангарские пруды". Дом на Базовской стал шестым зданием района, переданным под заселение по реновации. Всего здесь новое жилье получат около 9 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Новости дня
городреновациявидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика