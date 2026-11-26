В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актер Олег Васильков поделится воспоминаниями о районе Алексеевском, где он провел свою актерскую юность.

Зрители узнают, почему район называют студенческим, в каком доме жил легендарный хоккеист Валерий Харламов и какие знаменитые фильмы снимали на улицах района. Герои студии расскажут, чем район живет сегодня.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".