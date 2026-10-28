"Мой район. Место встречи": район Орехово-Борисово Северное с Татьяной Ивановой

Орехово-Борисово Северное – это один из самых зеленых и творческих районов Москвы. Там история соседствует с современными арт-проектами, а народные мотивы находят новое звучание в моде и танце.

В выпуске певица, солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова отправилась в путешествие по району. Она рассказала, каким она запомнила Орехово-Борисово Cеверное, когда только переехала более 30 лет назад, и какие места стали для нее по-настоящему своими.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".