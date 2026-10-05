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05 октября, 11:15

Общество

"Мой район. Место встречи": поддержка участников СВО и их семей

"Мой район. Место встречи": поддержка участников СВО и их семей

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В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Ветераны СВО, вернувшиеся домой к женам и детям, считают, что просто выполняли свой долг.

В выпуске вместе с актрисой и телеведущей Яной Поплавской и заслуженным артистом России, дрессировщиком Дмитрием Куклачевым покажут возможности для отдыха и досуга ветеранов. Также расскажут, как Москва помогает участникам СВО научиться новой профессии или открыть свое дело.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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