"Мой район. Место встречи": поддержка участников СВО и их семей

В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Ветераны СВО, вернувшиеся домой к женам и детям, считают, что просто выполняли свой долг.

В выпуске вместе с актрисой и телеведущей Яной Поплавской и заслуженным артистом России, дрессировщиком Дмитрием Куклачевым покажут возможности для отдыха и досуга ветеранов. Также расскажут, как Москва помогает участникам СВО научиться новой профессии или открыть свое дело.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".