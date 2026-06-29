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29 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": "Лето в Москве" с Егором Дружининым и Петром Наличем

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"Лето в Москве" – масштабный городской проект, который объединяет культурные, музыкальные и исторические события столицы. В новом выпуске зрителей приглашают познакомиться с ключевыми площадками проекта.

Заслуженный артист России Егор Дружинин и режиссер Алексей Франдетти расскажут об уличном театре и о том, почему московские бульвары называют "интернетом XIX века". Музыкант Петр Налич и москвовед Виталий Калашников познакомят с историей московского джаза.

Кроме того, народный артист России и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный расскажет об адаптации циркового искусства к городскому пространству и представит проект "Цирковые дивертисменты" и фестиваль "Идол".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Сюжет: Лето в Москве
Программа: Мой район. Место встречи
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