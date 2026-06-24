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24 июня, 11:30

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"Мой район. Место встречи": район Ивановское с Алексеем Демидовым

"Мой район. Место встречи": район Ивановское с Алексеем Демидовым

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Ивановское – район Москвы, история которого уходит в глубину веков. В местной дубраве сохранились трехсотлетние дубы и фрагменты старинного Владимирского тракта.

В новом выпуске программы зрители вместе с актером театра и кино Алексеем Демидовым отправятся исследовать "зеленое сердце" столицы. Вместе с москвоведом Александром Усольцевым они проследят путь района от первых упоминаний в истории до его вхождения в состав Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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