"Мой район. Место встречи": район Братеево с Игорем Гординым

Братеево – район на юге столицы, расположенный на изгибе Москвы-реки. Здесь проходит Зеленое кольцо, находится Братеевская пойма, а один из местных холмов получил неофициальное название "Кошка".

В выпуске программы заслуженный артист России Игорь Гордин расскажет о поддержании физической формы и активном образе жизни. Вместе с чемпионом мира по триатлону Кириллом Голдовским и спортсменом Александром Баркаром он обсудит подготовку к "железной гонке" и занятия триатлоном.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".