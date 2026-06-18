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18 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Братеево с Игорем Гординым

"Мой район. Место встречи": район Братеево с Игорем Гординым

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Братеево – район на юге столицы, расположенный на изгибе Москвы-реки. Здесь проходит Зеленое кольцо, находится Братеевская пойма, а один из местных холмов получил неофициальное название "Кошка".

В выпуске программы заслуженный артист России Игорь Гордин расскажет о поддержании физической формы и активном образе жизни. Вместе с чемпионом мира по триатлону Кириллом Голдовским и спортсменом Александром Баркаром он обсудит подготовку к "железной гонке" и занятия триатлоном.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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