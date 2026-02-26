"Мой район. Место встречи": "Зима в Москве" с Александром Пашутиным

Москва зимой – это особенный город. Ледовые катки соседствуют с уютными шатрами с мастер-классами, а световые инсталляции превращают знакомые улицы в декорации к сказке.

Проект "Зима в Москве" объединил сотни площадок по всему городу, где каждый может найти занятие по душе: от олимпийского керлинга до старинных ремесел, от световых шоу до разговоров о моде и традициях.

В этом выпуске народный артист России Александр Пашутин поделился впечатлениями от зимней Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".