26 февраля, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": "Зима в Москве" с Александром Пашутиным

"Мой район. Место встречи": "Зима в Москве" с Александром Пашутиным

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Эксперимент с искусственным интеллектом для управления движением пройдет в Тушине

Водохранилища Москвы начали готовить к весеннему паводку

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до конца месяца

Снег в Москве полностью сойдет к середине апреля

"Новости дня": новые поезда "Москва-2026" появятся в столичном метро

В Москве развернулись гуляния в честь китайского Нового года

В Московском академическом театре сатиры представили спектакль "Невиновный"

В Москве выявили более 260 пьяных водителей

Москва зимой – это особенный город. Ледовые катки соседствуют с уютными шатрами с мастер-классами, а световые инсталляции превращают знакомые улицы в декорации к сказке.

Проект "Зима в Москве" объединил сотни площадок по всему городу, где каждый может найти занятие по душе: от олимпийского керлинга до старинных ремесел, от световых шоу до разговоров о моде и традициях.

В этом выпуске народный артист России Александр Пашутин поделился впечатлениями от зимней Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
