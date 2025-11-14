"Мой район. Место встречи": Всемирный день борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Вместе с экспертами и актером Михаилом Полицеймако зрители узнают о факторах развития заболевания и мерах профилактики.

Специалисты расскажут о важности здорового питания и активного образа жизни для контроля уровня сахара в крови, а также поделятся рецептом вкусного и безопасного десерта для всей семьи.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".