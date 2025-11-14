Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:00

Общество

"Мой район. Место встречи": Всемирный день борьбы с диабетом

"Мой район. Место встречи": Всемирный день борьбы с диабетом

"Специальный репортаж": кодировка от еды

"Деньги 24": бумеры имеют больше свободных денег, чем люди других возрастов

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве вечером 14 ноября

"Доктор 24": врач рассказала о вреде излишнего беспокойства за здоровье детей

Жителей Москвы попросили быть внимательными во время сильного ветра 14 ноября

Скорость ветра в Москве составила 15 м/с 14 ноября

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

В России риелторы начали массово отказываться от проведения сделок с участием пенсионеров

"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 ноября

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Вместе с экспертами и актером Михаилом Полицеймако зрители узнают о факторах развития заболевания и мерах профилактики.

Специалисты расскажут о важности здорового питания и активного образа жизни для контроля уровня сахара в крови, а также поделятся рецептом вкусного и безопасного десерта для всей семьи.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика