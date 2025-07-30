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Новости

30 июля, 07:55

Общество

"Мой район. Место встречи": СВО. Истории героев

"Мой район. Место встречи": СВО. Истории героев

Жители Подмосковья пожаловались на отдыхающих на пляжах возле домов

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 38% 30 июля

Собянин поздравил финалистов чемпионата "Абилимпикс" среди участников СВО

"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 30 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 30 июля

"Утро": скорость ветра в столице составит 3 м/с 30 июля

Собственников съемного жилья предупредили о новых штрафах

Методы борьбы с вредителями обсудят в программе "Миллион вопросов"

Юные москвичи стали чаще отдыхать в экстрим-лагерях

Родина сказала: "Надо!". Мы ответили: "Есть!". Специальная военная операция объединяет людей на расстоянии в сотни километров. Не только словом, но и делом москвичи ежедневно помогают жителям Донбасса в непростое для страны время.

В этом выпуске собрали невыдуманные истории мужества, самоотверженного подвига и единства русского народа. Герои программы – писатель и общественный деятель Олег Рой, актер Михаил Мамаев, волонтеры, школьники, а главное – ветераны СВО.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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