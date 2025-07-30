"Мой район. Место встречи": СВО. Истории героев

Родина сказала: "Надо!". Мы ответили: "Есть!". Специальная военная операция объединяет людей на расстоянии в сотни километров. Не только словом, но и делом москвичи ежедневно помогают жителям Донбасса в непростое для страны время.

В этом выпуске собрали невыдуманные истории мужества, самоотверженного подвига и единства русского народа. Герои программы – писатель и общественный деятель Олег Рой, актер Михаил Мамаев, волонтеры, школьники, а главное – ветераны СВО.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".