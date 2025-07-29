"Мой район. Место встречи": Выхино-Жулебино

Столичный район Выхино-Жулебино сформировался благодаря объединению двух старых деревень, которые соседствовали веками. В советское время там находился аэродром, на котором запускал самолеты авиаконструктор Михаил Миль. В Выхино-Жулебино есть улица, названная его именем. Этот район является примером большого городского пространства с живописным природным заказником и городскими бульварами с мозаикой в восточном стиле.

В этом выпуске заслуженный артист России, юморист Николай Лукинский рассказал, каким район Выхино-Жулебино был в начале 90-х и как преобразился за последние 15 лет.

Также дочь Миля Надежда поделилась уникальными материалами о том, как в районе зарождалось вертолетостроение.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".