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29 июля, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Выхино-Жулебино

"Мой район. Место встречи": Выхино-Жулебино

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Столичный район Выхино-Жулебино сформировался благодаря объединению двух старых деревень, которые соседствовали веками. В советское время там находился аэродром, на котором запускал самолеты авиаконструктор Михаил Миль. В Выхино-Жулебино есть улица, названная его именем. Этот район является примером большого городского пространства с живописным природным заказником и городскими бульварами с мозаикой в восточном стиле.

В этом выпуске заслуженный артист России, юморист Николай Лукинский рассказал, каким район Выхино-Жулебино был в начале 90-х и как преобразился за последние 15 лет.

Также дочь Миля Надежда поделилась уникальными материалами о том, как в районе зарождалось вертолетостроение.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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