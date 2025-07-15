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15 июля, 07:45

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"Мой район. Место встречи": Якиманка

"Мой район. Место встречи": Якиманка

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Упоминания о Якиманке можно встретить в книгах многих русских писателей. В районе расположен один из самых популярных парков Москвы, а с набережных открываются виды на Кремль.

В новом выпуске заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о том, где в Якиманке проходили съемки легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя", и с какими еще местами в районе связала его судьба.

Также известная актриса театра и кино Глафира Тарханова поделилась своими впечатлениями о семейном отдыхе в Парке Горького.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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