"Мой район. Место встречи": Якиманка

Упоминания о Якиманке можно встретить в книгах многих русских писателей. В районе расположен один из самых популярных парков Москвы, а с набережных открываются виды на Кремль.

В новом выпуске заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о том, где в Якиманке проходили съемки легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя", и с какими еще местами в районе связала его судьба.

Также известная актриса театра и кино Глафира Тарханова поделилась своими впечатлениями о семейном отдыхе в Парке Горького.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".