"Улицы московские": Рублевское шоссе

Название этой московской улицы известно не только каждому москвичу, но и каждому жителю России. При этом она находится далеко не в центре столицы. Рублевское шоссе у обывателя ассоциируется с мигалками и шикарной жизнью, но только ли этим оно прославилось?

Где запускали первые в стране аэростаты? Кто жил в "Ондатровом заповеднике"? Какое отношение к Рублевке имеет одна из самых дорогих за всю историю живописи картин?

Подробнее – в программе "Улицы московские".