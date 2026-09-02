"Улицы московские": Беговая улица

Беговая – это страстная и увлекающаяся улица. Там не боятся рисковать и предлагают нестандартные решения.

Как эта улица рассорила двух друзей: актера Александра Ширвиндта и писателя Аркадия Арканова? Какую роль "ажурный дом" на углу Беговой сыграл в жизни режиссера Эльдара Рязанова? Кто такие "тотошники"?

Зачем зимой 1966 года сотни москвичей жгли ночами костры? Какой сезонный бизнес приносил небольшой, но стабильный доход местным детям?

Об этом – в программе "Улицы московские".