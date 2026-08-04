"Улицы московские": Люблинская улица

Когда-то эта улица считалась самой главной и парадной в городе Люблино, а в 1960 году вместе с ним она стала частью Москвы. Свой дух и характер Люблинской улице удалось сохранить в полной мере.

Почему почти каждый местный мальчишка мечтал стать машинистом? Откуда там взялись самолеты? Кто сидел за их штурвалами? По каким причинам в советские годы на Люблинской улице поселилось так много краснокнижных птиц?

Об этом – в программе "Улицы московские".