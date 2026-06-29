"Улицы московские": улица Свободы

"Если Тушино – не город, то и Волга – не река!" – поговорка, знакомая каждому местному жителю. Этот кусочек действительно стал частью Москвы не так уж давно. Главная его артерия окончательно сформировалась еще позже – это улица Свободы.

Какие исторические тайны этих мест не разгаданы до сих пор? Почему первого известного науке москвича не считают коренным? Что пришлось сделать с городской застройкой, чтобы доставить космический челнок "Буран" с улицы Свободы на Байконур?

Об этом – в программе "Улицы московские".