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29 июня, 11:55

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"Улицы московские": улица Свободы

"Улицы московские": улица Свободы

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"Если Тушино – не город, то и Волга – не река!" – поговорка, знакомая каждому местному жителю. Этот кусочек действительно стал частью Москвы не так уж давно. Главная его артерия окончательно сформировалась еще позже – это улица Свободы.

Какие исторические тайны этих мест не разгаданы до сих пор? Почему первого известного науке москвича не считают коренным? Что пришлось сделать с городской застройкой, чтобы доставить космический челнок "Буран" с улицы Свободы на Байконур?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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