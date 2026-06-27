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Новости

27 июня, 14:15

Город

Мастер-классы по рисованию и бисероплетению проходят на фестивале в парке "Ходынское поле"

Мастер-классы по рисованию и бисероплетению проходят на фестивале в парке "Ходынское поле"

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Фестиваль "День молодежи" стартовал в парке "Ходынское поле"

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В парке "Ходынское поле" открылись творческие мастер‑классы, которые можно посетить в рамках фестиваля, посвященного Дню молодежи. Горожане могут попробовать себя в изготовлении оберегов. Готовые работы передадут в социальные учреждения.

Также работают площадки с мастер‑классами по рисованию, бисероплетению, чеканке монет и другим видам творчества. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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