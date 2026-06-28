Среднее профессиональное образование выбрали 42 тысячи школьников в Москве

Приемная кампания стартовала в столичных колледжах. В этом году среднее профессиональное образование выбрали 42 тысячи московских школьников. Абитуриентам доступны 150 специальностей, включая 8 новых направлений в сфере искусственного интеллекта, дополненной реальности и квантовых коммуникаций.

Количество бюджетных мест на наиболее востребованных специальностях увеличили до 50 тысяч. Подать документы можно через "Госуслуги", портал "mos.ru", по электронной почте колледжа или лично в приемной комиссии. Прием документов продлится до 26 июля, а для специальностей со вступительными испытаниями до 20 июля.

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