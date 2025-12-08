Форма поиска по сайту

08 декабря, 16:15

"Улицы московские": Никитский бульвар

Никитский бульвар, кажется, играет со всеми в прятки. От большой и шумной площади Арбатских ворот он прячется за тоннелем, у Никитских ворот – за поворотом. Бульвар будто пытается предоставить своим обитателям тихую гавань, а порой и убежище.

Правда ли, что там писатель Николай Гоголь сжег свою рукопись второго тома "Мертвых душ"? Что придумали в Доме полярников для комфортной жизни его обитателей? Зачем в одном из дворов поселился настоящий слон? Почему закрыли культовое кафе 70-х "Аромат"?

Об этом – в программе "Улицы московские".

