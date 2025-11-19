Форма поиска по сайту

19 ноября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о лучших актерах России

На киностудии "Мосфильм" представили костюмы для новогодней киноелки

"Интервью": Юлия Пересильд – о том, зачем решила запеть после съемок в космосе

Премьера спектакля "Диалог с ласками" состоялась в театре в Хамовниках

Актриса Юлия Пересильд рассказала, чего она боится в людях

Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших актеров России

35 художественных студий доступны для творческой молодежи в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 18 ноября

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 1

Многое в жизни актрисы Эльвиры Болговой связано с Ленинскими горами. Первые шаги на сцене она делала в Театре юного москвича. Азы семейной жизни Болгова постигала в профессорской семье в главном здании МГУ.

Во время прогулки по дорогим сердцу районам Раменки и Гагаринский артистка расскажет о первой встрече с кумиром своего детства, признается, о чем мечтала, стоя на ступеньках МГУ, и покажет заветные уголки своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

