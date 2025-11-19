"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

Многое в жизни актрисы Эльвиры Болговой связано с Ленинскими горами. Первые шаги на сцене она делала в Театре юного москвича. Азы семейной жизни Болгова постигала в профессорской семье в главном здании МГУ.

Во время прогулки по дорогим сердцу районам Раменки и Гагаринский артистка расскажет о первой встрече с кумиром своего детства, признается, о чем мечтала, стоя на ступеньках МГУ, и покажет заветные уголки своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".