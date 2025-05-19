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19 мая, 06:30

Культура

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 2

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 2

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Лидер легендарной группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев родился в Москве. Он рос в том же дворе, что и актер Владимир Высоцкий. До сих пор музыкант вспоминает яблони, которые цвели под окнами его первого дома.

Прогуливаясь по местам своего детства в Алексеевском и Останкинском районах, заслуженный артист России вспомнит, каким позором закончилось его первое выступление на публике, расскажет о том, как впервые заработал деньги, и покажет дорогие ему места Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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