"Город без окраин": Ломоносовский

Елена Киселева мечтала жить в Ломоносовском районе с детства, но переехать туда получилось, когда она вышла замуж. Со временем Елена познакомилась со многими старожилами района и, слушая их рассказы, увлеклась краеведением. Она изучает архивы, смотрит кинохронику, читает статьи и книги, посвященные истории Ломоносовского.

В этом выпуске она отправится договариваться о фотовыставке и по пути заглянет в любимые места района. Подробнее – в программе "Город без окраин".