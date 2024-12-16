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16 декабря, 07:40

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"Город без окраин": Ломоносовский

"Город без окраин": Ломоносовский

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Елена Киселева мечтала жить в Ломоносовском районе с детства, но переехать туда получилось, когда она вышла замуж. Со временем Елена познакомилась со многими старожилами района и, слушая их рассказы, увлеклась краеведением. Она изучает архивы, смотрит кинохронику, читает статьи и книги, посвященные истории Ломоносовского.

В этом выпуске она отправится договариваться о фотовыставке и по пути заглянет в любимые места района. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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