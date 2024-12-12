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12 декабря, 07:40

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"Город без окраин": Молжаниновский район

"Город без окраин": Молжаниновский район

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Наталья Ежова родилась в деревне Новоподрезково, которая теперь является микрорайоном муниципального округа Молжаниновский. Раньше там был частный сектор без центрального водопровода и газа. Теперь в поселке есть все удобства, а по соседству высятся новые многоэтажные дома с развитой инфраструктурой.

Наталья работает в новом детском саду с бассейном и 3D-спортзалом. Напротив дошкольного учреждения построили ультрасовременную школу, и это не единственное, что появилось в Молжаниновском районе за последние годы.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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