"Город без окраин": Молжаниновский район

Наталья Ежова родилась в деревне Новоподрезково, которая теперь является микрорайоном муниципального округа Молжаниновский. Раньше там был частный сектор без центрального водопровода и газа. Теперь в поселке есть все удобства, а по соседству высятся новые многоэтажные дома с развитой инфраструктурой.

Наталья работает в новом детском саду с бассейном и 3D-спортзалом. Напротив дошкольного учреждения построили ультрасовременную школу, и это не единственное, что появилось в Молжаниновском районе за последние годы.

Подробнее – в программе "Город без окраин".