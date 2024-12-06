Средняя скорость движения на дорогах Москвы снизилась до 25 км/ч

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Средняя скорость движения транспорта в Москве вечером 6 декабря снизилась до 25 километров в час, сообщила пресс-служба Дептранса города со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

При этом движение в центральной части столицы остается интенсивным, указали представители ведомства. В настоящий момент ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Большое количество машин в данный момент наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Лужнецкой эстакады, на ТТК в районе Савеловской эстакады в оба направления и на внутренней стороне МКАД рядом с Ленинградским шоссе.

При этом свободно проехать в это время удастся по Ярославскому и Алтуфьевскому шоссе, а также по Кутузовскому проспекту при движении в сторону области.

"Рекомендуем отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 20:00. Если перенести не получается, то используйте городской транспорт", – отметили в департаменте.

Вместе с тем москвичей, которые в настоящее время находятся за рулем, призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию с идущими впереди машинами. За ситуацией на дорогах продолжают следить ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Накануне вечером загруженность московских дорог также оценивалась в 7 баллов. В тот момент средняя скорость движения в городе составляла 27 километров в час. При этом возможность проехать свободно сохранялась на МСД в районе Перовской эстакады, проспекте Маршала Жукова в оба направления и Рублевском шоссе.