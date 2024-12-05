ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

05 декабря, 19:53Транспорт
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы призвали сменить автомобили на общественный транспорт из-за интенсивного движения в центральной части города. Об этом пишет телеграм-канал Дептранса Москвы.
По данным ЦОДД, сейчас ситуация на дороге оценивается в 7 баллов. Средняя скорость движения в городе составляет 27 километров в час.
Интенсивное движение сейчас фиксируется на ТТК в районе Лужнецкой эстакады, Садовом кольце в районе Валовой улицы и проспекте Мира по направлению в область.
При этом свободно на МСД в районе Перовской эстакады, проспекте Маршала Жукова в оба направления и Рублевском шоссе.
"Рекомендуем отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 20:00. Если перенести не получается, то используйте городской транспорт", – добавили в Дептрансе.
Водителям также напомнили соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Накануне загруженность столичных дорог достигала девяти баллов. Тогда движение было затруднено на вылетных магистралях и на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Также заторы фиксировались на Третьем транспортном и Садовом кольцах.
В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 5 декабря