ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы призвали сменить автомобили на общественный транспорт из-за интенсивного движения в центральной части города. Об этом пишет телеграм-канал Дептранса Москвы.

По данным ЦОДД, сейчас ситуация на дороге оценивается в 7 баллов. Средняя скорость движения в городе составляет 27 километров в час.

Интенсивное движение сейчас фиксируется на ТТК в районе Лужнецкой эстакады, Садовом кольце в районе Валовой улицы и проспекте Мира по направлению в область.

При этом свободно на МСД в районе Перовской эстакады, проспекте Маршала Жукова в оба направления и Рублевском шоссе.

"Рекомендуем отложить поездки на автомобиле на более позднее время – после 20:00. Если перенести не получается, то используйте городской транспорт", – добавили в Дептрансе.

Водителям также напомнили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне загруженность столичных дорог достигала девяти баллов. Тогда движение было затруднено на вылетных магистралях и на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Также заторы фиксировались на Третьем транспортном и Садовом кольцах.