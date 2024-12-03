Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам стоит отдать предпочтение передвижению на общественном транспорте в связи с загруженностью дорог в центральной части города. С такой рекомендацией выступила пресс-служба Дептранса столицы.

По данным ЦОДД, в настоящий момент ситуация на московских дорогах оценивается в семь баллов. При этом средняя скорость движения транспорта в городе снизилась до 28 километров в час.

Интенсивное движение сохраняется на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область и на внутренней стороне МКАД рядом с Новокуркинским шоссе.

Свободно в данный момент может получиться проехать на МСД в районе Косинского шоссе и на Волгоградском проспекте при движении в центр.

В связи с непростой ситуацией на дорогах водителей призвали сохранять внимательность за рулем, а также соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию с идущими впереди машинами.

При этом некоторое время назад передвижение на общественном транспорте тоже оказалось проблематичным для пассажиров Калужско-Рижской линии метро. На ее северном участке не ходили поезда. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Данные меры вводились из-за человека на путях.

Спустя небольшой промежуток времени поезда вновь начали ходить. Движение составов от станции "Медведково" до "Бабушкинской" введено в график.