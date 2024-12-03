Загруженность столичных дорог достигла девяти баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов, передает сервис "Яндекс Пробки".

Движение затруднено на вылетных магистралях и на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Также заторы зафиксированы на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

По данным сервиса, загруженность дорог снизится к 21:00.

Ранее Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт в связи с загруженностью дорог в центральной части города. Водителей призвали сохранять внимательность за рулем, а также соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию с идущими впереди машинами.