"Город без окраин": Марушкино

Денису Рыжову исполнилось три года, когда он вместе с родителями переехал в деревню Марушкино из соседнего поселка городского типа. То, что эти территории станут частью Москвы, тогда и представить не могли.

Будучи историком по образованию, Денис давно увлечен краеведением и за годы собрал большой фотоархив. В этом выпуске он пройдет по местам детства и посмотрит, как сейчас выглядят те уголки района, которые он когда-то запечатлел на фото.

Подробнее – "Город без окраин".