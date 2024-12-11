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11 декабря, 07:40

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"Город без окраин": Марушкино

"Город без окраин": Марушкино

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Денису Рыжову исполнилось три года, когда он вместе с родителями переехал в деревню Марушкино из соседнего поселка городского типа. То, что эти территории станут частью Москвы, тогда и представить не могли.

Будучи историком по образованию, Денис давно увлечен краеведением и за годы собрал большой фотоархив. В этом выпуске он пройдет по местам детства и посмотрит, как сейчас выглядят те уголки района, которые он когда-то запечатлел на фото.

Подробнее – "Город без окраин".

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