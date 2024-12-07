07 декабря, 09:45Новости
Собянин: катки с искусственным льдом открыли в каждом районе Москвы
Сергей Собянин рассказал, что катки с искусственным льдом были открыты в каждом районе Москвы. Они могут функционировать по 5–6 месяцев практически вне зависимости от погодных условий.
Кроме того, власти столицы развивают лыжные трассы с освещением и искусственным оснежением. Речь идет о сотнях километров. За счет реализации этого большого проекта через 5 лет трассы Москвы также будут доступны в любую погоду.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.