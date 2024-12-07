Собянин: катки с искусственным льдом открыли в каждом районе Москвы

Сергей Собянин рассказал, что катки с искусственным льдом были открыты в каждом районе Москвы. Они могут функционировать по 5–6 месяцев практически вне зависимости от погодных условий.

Кроме того, власти столицы развивают лыжные трассы с освещением и искусственным оснежением. Речь идет о сотнях километров. За счет реализации этого большого проекта через 5 лет трассы Москвы также будут доступны в любую погоду.

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