"Город без окраин": Кокошкино

Поселок Кокошкино входит в район Внуково. Его история началась в начале 50-х годов прошлого века. Тогда там появился палаточный городок строителей новых зданий Москвы. Юрий Гусев живет в Кокошкине с рождения, с 1961 года. Здесь он играл в городки, выучился на водителя и работал в аэропорту Внуково.

Почему на новой станции МЦД устроили постоянную выставку картин художника Владимира Стожарова? Кто такой Федор Кокошкин? Как хоккейная "коробка" превратилась в амфитеатр?

Об этом – в программе "Город без окраин".