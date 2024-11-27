Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 07:40

Город

"Город без окраин": Кокошкино

"Город без окраин": Кокошкино

"Сити": москвичам рассказали, чем сейчас кормят в поездах

Новости часа: в этом сезоне в ТиНАО реализовали пять крупных проектов благоустройства

"Это Москва. Туризм": музеи о еде

"Это Москва. Строительство": Африка в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о начале проектирования новой эстакады в ТиНАО

Детеныш гиены из Московского зоопарка нашел новое занятие

Белка и ворона не поделили веревку в Строгине

Москвичам рассказали, как очищают питьевую водопроводную воду в городе

Собянин: в ТиНАО благоустроили набережную Десны и несколько парков

Поселок Кокошкино входит в район Внуково. Его история началась в начале 50-х годов прошлого века. Тогда там появился палаточный городок строителей новых зданий Москвы. Юрий Гусев живет в Кокошкине с рождения, с 1961 года. Здесь он играл в городки, выучился на водителя и работал в аэропорту Внуково.

Почему на новой станции МЦД устроили постоянную выставку картин художника Владимира Стожарова? Кто такой Федор Кокошкин? Как хоккейная "коробка" превратилась в амфитеатр?

Об этом – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика