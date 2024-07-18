"Город без окраин": Выхино-Жулебино

Когда героиня программы Вера Самохвалова поселилась в районе Выхино-Жулебино, это была самая окраина Москвы. Однако район стремительно развивался и разрастался, а теперь был признан самым благоустроенным в Москве.

Героиня программы вместе с внучкой посетит обновленные галерею "Выхино" и московскую усадьбу Деда Мороза, а перед этим зайдет в детскую школу искусств имени Балакирева, которая считается одной из лучших в Москве. Подробнее – в программе "Город без окраин".