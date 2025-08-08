"Мой район. Новости": лекции по ландшафтному дизайну пройдут в Сиреневом саду

Горожан пригласили на лекции по ландшафтному дизайну. Они пройдут в Сиреневом саду в районе Северное Измайлово.

В рамках курса "Сад единого целого" ландшафтный архитектор Елена Маркова расскажет, как своими руками преобразить двор. В частности, она раскроет секрет правильного подбора цветов, кустарников и деревьев. Вместе с тем на курсе проведут мастер-классы о садоводстве.

Мероприятия проходят каждый вторник. Все занятия бесплатные. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".