08 августа, 13:30Общество
"Мой район. Новости": лекции по ландшафтному дизайну пройдут в Сиреневом саду
Горожан пригласили на лекции по ландшафтному дизайну. Они пройдут в Сиреневом саду в районе Северное Измайлово.
В рамках курса "Сад единого целого" ландшафтный архитектор Елена Маркова расскажет, как своими руками преобразить двор. В частности, она раскроет секрет правильного подбора цветов, кустарников и деревьев. Вместе с тем на курсе проведут мастер-классы о садоводстве.
Мероприятия проходят каждый вторник. Все занятия бесплатные. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".