07 августа, 00:40Город
"Мой район. Новости": занятия с кинологом проведут на форуме-фестивале "Москва 2030"
Занятия с кинологом проведут на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в парке 50-летия Октября. Специалист даст советы по уходу и содержанию собаки, а также расскажет, как помочь своему питомцу в жару.
Вместе с тем эксперт поможет владельцам животных освоить азы дрессировки. К участию в занятиях также приглашают тех, кто только планирует завести питомца. Им кинологи подскажут, как подобрать породу, исходя из образа жизни и привычек самого человека.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
