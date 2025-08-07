"Мой район. Новости": занятия с кинологом проведут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Занятия с кинологом проведут на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в парке 50-летия Октября. Специалист даст советы по уходу и содержанию собаки, а также расскажет, как помочь своему питомцу в жару.

Вместе с тем эксперт поможет владельцам животных освоить азы дрессировки. К участию в занятиях также приглашают тех, кто только планирует завести питомца. Им кинологи подскажут, как подобрать породу, исходя из образа жизни и привычек самого человека.

