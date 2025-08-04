"Мой район. Новости": новый автобусный маршрут заработал в районе Северное Тушино

Новый автобусный маршрут № 1434 заработал в районе Северное Тушино. Он позволит жителям добраться от станции метро "Планерная", а также до природного парка Куркино, спортивно-оздоровительных комплексов и театра.

Вместе с тем теперь вместо пригородного маршрута № 343 начал действовать маршрут № 1343. Автобус следует от метро "Беломорская" до остановки "Стадион" в Новогорске. Благодаря нововведению интервал движения сократился почти в два раза – с 35 до 20 минут.

На новых маршрутах действуют тарифы московского транспорта. Оплатить проезд можно "Тройкой", банковской или социальной картой. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".