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"Мой район. Новости": в "Коломенском" открылась пешеходная зона с деревянным настилом

"Мой район. Новости": в "Коломенском" открылась пешеходная зона с деревянным настилом

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Оригинальный пешеходный маршрут с деревянным настилом создали на территории музея-заповедника "Коломенское". Теперь жители района Нагатинский Затон могут проводить время на видовой площадке с перголой для танцев или занятий йогой.

Также в пространстве появились спортивные тренажеры и места для отдыха с шезлонгами. В зимнее время вдоль набережной планируют заливать каток.

Главной зоной набережной стал свадебный сад с церемониальной площадкой. Рядом специалисты обустроили зеленый лабиринт, арт-объект в виде переплетенных колец и смотровую площадку с качелями.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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