"Мой район. Новости": сервис "Электронный дом" запущен в новостройке на Гродненской улице

Жителям новостройки на Гродненской улице в Можайском районе Москвы стало проще решать бытовые вопросы – их дом подключен к сервису "Электронный дом". Теперь все обращения в управляющую компанию можно отправлять через мобильное приложение.

Система позволяет проводить онлайн-голосования собственников, отслеживать бюджет дома, начисления и график работ. Привычный "бумажный" формат для старшего поколения также сохранен. Благодаря цифровой отчетности все расходы и решения становятся прозрачными.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".