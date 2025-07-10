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10 июля, 10:30

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"Мой район. Новости": сервис "Электронный дом" запущен в новостройке на Гродненской улице

"Мой район. Новости": сервис "Электронный дом" запущен в новостройке на Гродненской улице

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Жителям новостройки на Гродненской улице в Можайском районе Москвы стало проще решать бытовые вопросы – их дом подключен к сервису "Электронный дом". Теперь все обращения в управляющую компанию можно отправлять через мобильное приложение.

Система позволяет проводить онлайн-голосования собственников, отслеживать бюджет дома, начисления и график работ. Привычный "бумажный" формат для старшего поколения также сохранен. Благодаря цифровой отчетности все расходы и решения становятся прозрачными.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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