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Новости

01 июня, 23:30

Общество

"Мой район. Новости": с 1 июня вступили в силу важные изменения в законодательстве

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Пенсионерам, которым в мае исполнилось 80 лет, увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии – почти на девять тысяч рублей. Перерасчет будет произведен автоматически. Усилили и меры по борьбе с телефонными мошенниками – теперь SIM-карту можно передавать только близким родственникам, а важные уведомления приходят исключительно по СМС.

Кроме того, вступили в силу дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, включая особые квоты при поступлении в вузы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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