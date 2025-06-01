"Мой район. Новости": с 1 июня вступили в силу важные изменения в законодательстве

Пенсионерам, которым в мае исполнилось 80 лет, увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии – почти на девять тысяч рублей. Перерасчет будет произведен автоматически. Усилили и меры по борьбе с телефонными мошенниками – теперь SIM-карту можно передавать только близким родственникам, а важные уведомления приходят исключительно по СМС.

Кроме того, вступили в силу дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, включая особые квоты при поступлении в вузы.

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