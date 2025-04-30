Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 06:15

Транспорт

"Мой район. Новости": летний тариф начнет действовать на речных маршрутах столицы с 1 мая

"Мой район. Новости": летний тариф начнет действовать на речных маршрутах столицы с 1 мая

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Летний тариф начнет действовать на речных маршрутах столицы с 1 мая. Как сообщили в Дептрансе, по карте "Тройка" одна поездка будет стоить 300 рублей в будни и 450 рублей – в праздничные и выходные дни.

При оплате банковской картой стоимость билета составит 350 рублей в рабочие дни и 500 рублей – в выходные и праздники. Самым дешевым вариантом будет оплата по биометрии: 200 рублей нужно будет заплатить в будние и 350 – в праздничные и выходные дни.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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