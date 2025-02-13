"Мой район. Новости": площадь Ленинградского вокзала увеличится трое после обновления

Ленинградский вокзал станет в три раза больше. После модернизации пассажирам вновь станет доступен подземный переход на Краснопрудной улице, который был закрыт 30 лет. Еще из здания сделают новый переход к станциям "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро.

Обновленный Ленинградский вокзал – это удобные подходы к платформам на первом этаже. Выше будут находиться комфортные тихие зоны отдыха с кафе и ресторанами. Цоколь отдадут под торговые площадки и камеры хранения багажа.

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