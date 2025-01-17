Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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Новости

17 января, 22:40

Город

"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

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Новый футбольный манеж открыли в Новогирееве

В районе Новогиреево играть в футбол теперь можно круглый год. Для любителей этого вида спорта на Перовской улице открыли современный манеж. Игры и тренировки проводятся на четырех полях.

Особенность нового футбольного манежа в том, что его боковые стенки могут открываться, благодаря чему будет комфортно играть в летний период. Также для посетителей есть удобные раздевалки и просторная парковка рядом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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