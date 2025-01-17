"Мой район. Новости": манеж с четырьмя футбольными полями открыли в Новогирееве

В районе Новогиреево играть в футбол теперь можно круглый год. Для любителей этого вида спорта на Перовской улице открыли современный манеж. Игры и тренировки проводятся на четырех полях.

Особенность нового футбольного манежа в том, что его боковые стенки могут открываться, благодаря чему будет комфортно играть в летний период. Также для посетителей есть удобные раздевалки и просторная парковка рядом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".