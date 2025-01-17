Эксперт Щетинин предупредил о смертельной опасности крещенских купаний в диких местах

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Крещенские купания в диких местах недопустимы, так как там некому оказать помощь верующим в экстренной ситуации. Опасность представляет и непредсказуемое течение, предупредил в разговоре с Москвой 24 заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. В ночь на эту дату многие верующие принимают участие в традиционных купаниях. В 2025 году столичные власти подготовили для этого 42 специально оборудованные площадки.

По словам Щетинина, специалисты выбирают водоемы, где нет сильного течения. Место для окунания, как правило, ограждают деревянными конструкциями, а для безопасности и удобства погружения устанавливают лестницу. После омовения верующие по ходовым настилам перемещаются в палатку, где можно переодеться и согреться. Также в одобренных местах дежурят спасатели и медики для оказания помощи в случае необходимости.

Исходя из вышеперечисленного, эксперт настоятельно посоветовал погружаться в воду только в специально оборудованных местах. Кроме того, от подобных ритуалов стоит отказаться тем, у кого есть хронические заболевания.





Сергей Щетинин заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Например, при гипертонии резкое сокращение кровеносных сосудов под воздействием холода может вызвать инфаркт. Поэтому людям с подобными проблемами и вообще хроническими заболеваниями я бы в целом не рекомендовал окунаться в прорубь. А в диких местах рядом еще и не будет специалистов, которые смогут оказать своевременную помощь.

Также специалист предупредил, что при сходе с берега на лед или в воду на необорудованном водоеме человек может неудачно упасть. Помощь опять же будет оказать некому.

"Может сыграть злую шутку и течение, которое просто унесет под лед", – добавил Щетинин.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для желающих принять участие в крещенских купаниях. В частности, эксперты ведомства посоветовали замерять давление перед окунанием, пребывать на свежем воздухе до входа в прорубь и разогревать кожу.