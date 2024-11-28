28 ноября, 09:00Транспорт
"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту М6 в Москве
Электробусы вышли на еще один столичный маршрут – М6. Он проходит от стадиона "Лужники" до Авиамоторной улицы на юго-востоке города. Инновационный транспорт довезет до центра столицы, ключевых станций метро, диаметров и Московского центрального кольца.
Всего по Москве курсируют более двух тысяч электробусов. Их транспортная сеть включает свыше 170 маршрутов.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".