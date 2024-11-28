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28 ноября, 09:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту М6 в Москве

"Мой район. Новости": электробусы начали курсировать по маршруту М6 в Москве

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Электробусы вышли на еще один столичный маршрут – М6. Он проходит от стадиона "Лужники" до Авиамоторной улицы на юго-востоке города. Инновационный транспорт довезет до центра столицы, ключевых станций метро, диаметров и Московского центрального кольца.

Всего по Москве курсируют более двух тысяч электробусов. Их транспортная сеть включает свыше 170 маршрутов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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