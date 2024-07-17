Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": ограничение скорости самокатов до 20 км/ч ввели между ТТК и МКАД

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Электросамокаты в Москве стали ездить медленнее. В столице на всех улицах между Третьим транспортным кольцом и МКАД ограничили скорость их движения до 20 километров в час.

Эксперимент продлится один месяц, он не затронет уже существующие в столице медленные зоны. На таких участках транспорт сервисов аренды автоматически сбрасывает скорость до 15 километров в час.

По итогам эксперимента будет принято решение, стоит ли нововведение сделать постоянным. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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