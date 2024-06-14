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14 июня, 10:15

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"Мой район. Новости": специалисты ЦОДД сделали переразметку в районе Нижегородской улицы

"Мой район. Новости": специалисты ЦОДД сделали переразметку в районе Нижегородской улицы

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Москвичи смогут быстрее выезжать на Третье транспортное кольцо и на МСД в районе Нижегородской улицы. Специалисты ЦОДД сделали переразметку. Для водителей появились дополнительные полосы на каждом съезде.

Также для столичных автомобилистов делают новые развороты. Например, движение изменится на Садовом кольце. Всего в 2024 году для улучшения движения специалисты сделают переразметку более чем в 70 местах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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