"Мой район. Новости": специалисты ЦОДД сделали переразметку в районе Нижегородской улицы

Москвичи смогут быстрее выезжать на Третье транспортное кольцо и на МСД в районе Нижегородской улицы. Специалисты ЦОДД сделали переразметку. Для водителей появились дополнительные полосы на каждом съезде.

Также для столичных автомобилистов делают новые развороты. Например, движение изменится на Садовом кольце. Всего в 2024 году для улучшения движения специалисты сделают переразметку более чем в 70 местах.

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