"Мой район. Новости": велопешеходный мост в Нагатинском затоне соединит жилые дома с БКЛ

В Нагатинском Затоне появится велопешеходный мост. Он соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной с одноименой станцией БКЛ. Благодаря ему москвичи смогут строить новые маршруты для прогулок, а пассажиры водного транспорта будут быстрее добираться от причала к метро.

Еще семь пешеходных мостов построят в столице до 2026 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".