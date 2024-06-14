Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 08:30

Город

"Мой район. Новости": велопешеходный мост в Нагатинском затоне соединит жилые дома с БКЛ

"Мой район. Новости": велопешеходный мост в Нагатинском затоне соединит жилые дома с БКЛ

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В Нагатинском Затоне появится велопешеходный мост. Он соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной с одноименой станцией БКЛ. Благодаря ему москвичи смогут строить новые маршруты для прогулок, а пассажиры водного транспорта будут быстрее добираться от причала к метро.

Еще семь пешеходных мостов построят в столице до 2026 года. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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